Eine vom Weißen Haus veröffentliche Mitschrift der Telefonate zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj belegen, dass der US-Präsident seinen Amtskollegen aufgefordert hat, Ermittlungen gegen seinen politischen Konkurrenten Joe Biden aufzunehmen. Trump stand in dern vergangenen Tagen unter starkem Druck wegen des Telefonats, die Demokraten nehmen die Affäre zum Anlass, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.

In der Mitschrift fordert Trump seinen ukrainischen Amtskollegen auf, sich mit seinem Justizminister William Barr und seinem persönlichen Anwalt Rudy Guliani in Verbindung zu setzen. "Es gibt viel Gerede über Bidens Sohn, dass sein Vater die Ermittlungen gestoppt hat, und viele Leute wollen gerne mehr darüber wissen", so Trump am Telefon. "Was auch immer Sie (Selenskyj, Anm. d. Red.) da mit dem Justizminister machen können, das wäre großartig." Selenskyj antwortete, dass nachdem er einen neuen Chefankläger ernannt hat, dieser sich der Sache annehmen könnte: "Er oder sie wird sich die Situation ansehen, vor allem in Bezug auf das Unternehmen, das Sie in der Sache erwähnt haben."

Es war spekuliert worden, dass Trump fast 400 Millionen Dollar an militärischer Hilfe für die Ukraine eingefroren haben könnte, um das Geld als Druckmittel zu benutzen - nur wenige Tage vor dem Anruf hatte er das angeordnet. Von diesem Geld ist allerdings in dem halbstündigen Telefonat zwischen den beiden Regierungschefs nicht die Rede.