Vorhang auf: Mit der Befragung des US-Botschafters in der Ukraine, William Taylor (stehend, links), und des Diplomaten George Kent (rechts) beginnen die öffentlichen Anhörungen im US-Kongress in Washington zum Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump.

Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten beschäftigt sich das US-Parlament wieder vor laufenden Kameras mit der Amtsenthebung eines Präsidenten. Die Demokraten begannen am Mittwoch mit der öffentlichen Anhörung von Zeugen, durch deren Aussagen sie ihre Forderung nach einem sogenannten Impeachment gegen Präsident Donald Trump wegen dessen Umgang mit der Ukraine untermauern wollten. Trump nannte die Anhörungen einen "Schauprozess".

Vor dem Geheimdienstausschuss des US-Abgeordnetenhauses sagten am Mittwoch zwei ranghohe Diplomaten aus - der geschäftsführende US-Botschafter in der Ukraine, Bill Taylor, sowie der für Europa zuständige Vizestaatssekretär im State Department, George Kent. Beide bestätigten, dass Trump ihrer Ansicht nach die Ukraine durch massiven Druck dazu zwingen wollte, Ermittlungen gegen den aussichtsreichen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden sowie dessen Sohn Hunter zu beginnen. Unter anderem habe der Präsident die Auszahlung von Militärhilfe an die ukrainische Regierung sowie einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Washington davon abhängig gemacht, dass dieser sich öffentlich zu den Ermittlungen verpflichte. Trump habe eindeutig ein Gegengeschäft im Sinn gehabt, so Taylor.

Hunter Biden hat in den Jahren nach 2014 für den ukrainischen Gaskonzern Burisma gearbeitet. Trump behauptet, dass Joe Biden, der damals als US-Vizepräsident für die Ukraine-Politik Washingtons verantwortlich war, und sein Sohn in Korruption und Nepotismus verstrickt gewesen seien. Er verlangte von Kiew daher über diverse Mittelsmänner - allen voran über seinen Anwalt Rudy Giuliani - Ermittlungen gegen Burisma und die Bidens. Die Demokraten sehen darin einen Verstoß gegen die US-Wahlgesetze. Diese verbieten es Kandidaten, Wahlkampfhilfe jeder Art aus dem Ausland anzunehmen.

Auch Taylor und Kent betonten, wie ungewöhnlich und irritierend Trumps Forderungen an Kiew gewesen seien. Sie hätten dem US-Interesse, die Ukraine als Verbündeten gegen Russland militärisch und politisch zu stärken, widersprochen. Er habe daher wahltaktische Motive hinter den Bedingungen vermutet, so Taylor.

Die Demokraten bemühten sich am Mittwoch, ihre Untersuchungen als alternativlosen Schritt zur Verteidigung der Verfassung und der Demokratie in Amerika darzustellen. Es gehe nicht um politische Meinungsunterschiede, sondern um die Frage, was der Präsident dürfe, sagte Adam Schiff, der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses. Der Kongress habe die Pflicht, dagegen vorzugehen, wenn ein Präsident die Verfassung breche.

Mit dieser Argumentation wollen die Demokraten den Vorwurf der Republikaner kontern, sie betrieben einen rein politisch motivierten Rachefeldzug gegen Trump. Diese Anschuldigung erhob am Mittwoch vor allem Devin Nunes, der ranghöchste Republikaner im Geheimdienstausschuss. Er bezeichnete die Impeachment-Ermittlungen als eine "sorgfältig koordinierte Schmutzkampagne" der Medien und der Demokraten.