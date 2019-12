Impeachment:"Trauriger Moment für Amerika"

Zum dritten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat das Repräsentatenhaus ein Impeachment-Verfahren gegen einen US-Präsidenten eingeleitet. Am Mittwoch stimmte die von den Demokraten dominierte Parlamentskammer dafür, den Republikaner Donald Trump wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses anzuklagen. Medien im In- und Ausland begleiten den Impeachment-Prozess seit Monaten mit großer Aufmerksamkeit. Auch am Donnerstag beherrscht Trump die Titelseiten. Die Washington Post zum Beispiel begrüßt die Entscheidung der Abgeordneten. Sie schreibt, Trump habe "die Anklage verdient". Das Verfahren stärke "essenzielle Normen unserer Demokratie: dass Präsidenten ihre Macht nicht nutzen dürfen, um politische Gefälligkeiten von ausländischen Regierungen zu erpressen, und dass sie die Kontrolle durch den Kongress nicht weitgehend ablehnen dürfen."

Beim Blick in die internationale Presse zeigen sich unterschiedliche Bewertungen: