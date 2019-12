Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen Präsident Donald Trump im Rahmen eines Amtsenthebungsverfahrens wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses anklagen. Das sagte der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerrold Nadler, in Washington. Die am Dienstag vorgestellten Anklagepunkte sind eine Voraussetzung für eine Abstimmung zu Trumps möglicher Amtsenthebung, dem Impeachment, im Plenum der Parlamentskammer.

"Eines ist klar: Niemand, auch nicht der Präsident, steht über dem Gesetz", sagte Nadler. Die Macht seines Amtes zu nutzen, um ungebührliche persönliche Vrrgünstigungen zu erhalten und zugleich das nationale Interesse zu ignorieren oder zu verletzen, sei ein Vergehen, dass zu einer Amtsenthebung führen könne. Und dies sei genau das, was der Präsident gemacht habe, als er die Ukraine unter Druck setzte, um sich in die anstehenden Präsidentschaftswahlen einzumischen.

Die Demokraten werfen Trump vor, in einem Telefonat vom 25. Juli den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij um Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden gebeten und damit sein Amt missbraucht zu haben. Weil das Weiße Haus die Untersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren boykottiert und die Vorladung von Zeugen blockiert hatte, erhoben die Demokraten den zweiten Anklagepunkt.

Die demokratische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, schrieb auf Twitter, Trump habe die "anstehende Wahl korrumpiert" und sei eine "Bedrohung für die Demokratie und nationale Sicherheit" der USA.

Der andauernde Machtmissbrauch durch den Präsidenten habe den Demokraten "keine Wahl gelassen", sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff .CNN zufolge. Wenn sie untätig blieben, machten sie sich mitschuldig an dem Missbrauch des Amts, des öffentlichen Vertrauens und der nationalen Sicherheit durch den Präsidenten.

Trump schrieb vor der Pressekonferenz auf Twitter, er habe "NICHTS falsch gemacht". Es wäre "reine politische Verrücktheit", einen Präsidenten mit einer Bilanz wie seiner des Amtes zu entheben.

Es gilt als weitgehend sicher, dass das Repräsentantenhaus, das von den Demokraten kontrolliert wird, für eine Amtsenthebung stimmen wird. Ebenso wird aber damit gerechnet, dass Trump nächstes Jahr im Senat freigesprochen wird, wo die Republikaner die Mehrheit haben.