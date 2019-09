Es hätte ja auch eine ruhige Spätsommerwoche werden können. Mit sonnigem Spätsommerwetter und langen Spätsommerabenden, die man zum Beispiel im Nats Park hätte verbringen können, dem Stadion am Anacostia River, in dem die Baseball-Mannschaft von Washington spielt. Die "Nationals" haben eine ordentliche Saison hinter sich, Anfang der Woche fehlten ihnen nur noch zwei, drei Siege, um in die Playoffs zu kommen. Sie hatten die "Phillies" aus Philadelphia zu Gast, alte Rivalen. Donald Trump war in New York bei den Vereinten Nationen und damit wenigstens für ein paar Tage das Problem anderer Leute. Alles wunderbar.

