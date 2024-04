Von Fabian Fellmann, Washington

Wie sehr die US-Justiz das Schicksal von Donald Trump in diesen Tagen bestimmt, hat der Donnerstagmorgen anschaulich belegt. Da saß der 77-Jährige auf der Anklagebank in einem kalten und schmucklosen Gerichtssaal in Manhattan, als erster ehemaliger US-Präsident, beschuldigt der Buchhaltungsfälschung und Wahlmanipulation. Lieber wäre Trump auf seinen Golfplatz im warmen Palm Beach gefahren, weit weg von der steifen Brise, die den Frühling in weiten Teilen der US-Ostküste verzögert.