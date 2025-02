Wenn die beiden Länder keine Palästinenser aufnehmen, will der US-Präsident kein Geld mehr überweisen. Das droht auch die Lage in Gaza noch komplizierter zu machen.

Bernd Dörries, Kairo

Es scheint niemand sicher zu sein vor Badr Abdelatty in Washington, D. C., in diesen Tagen. Fast im Stundentakt postet das ägyptische Außenministerium seit Sonntag, mit wem sich der oberste Diplomat gerade wieder getroffen hat in der US-amerikanischen Hauptstadt: mit US-Außenminister Marco Rubio, mit Brian Mast, dem republikanischen Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im US-Repräsentantenhaus. Der ägyptische Außenminister traf sich mit Senatoren beider Parteien, mit Abgeordneten und Thinktanks. Er lächelte für Gruppen-Selfies, sein Sprecher verbreitete fleißig, mit wem sich der Minister nun wieder unterhalten habe über „die Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Ägypten und den USA“.