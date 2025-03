China kritisiert neue US-Politik

Chinas Außenminister Wang Yi hat nach dem tumultartigen Vorgehen der USA auf dem internationalen Parkett seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump mit verhüllter Kritik reagiert. „Wenn jedes Land seine eigenen nationalen Prioritäten in den Vordergrund stellt und an Stärke und Status glaubt, wird die Welt zum Gesetz des Dschungels zurückkehren, und die kleinen und schwachen Länder werden am meisten darunter leiden", sagte Wang am Freitag auf einer Pressekonferenz in Peking. „Großmächte sollten nicht profitorientiert sein, und sie sollten die Schwachen nicht schikanieren.“ Wang äußerte sich am Rande des Nationalen Volkskongresses. In Anspielung auf die zusätzlich verhängten Zölle auf chinesische Exporte in die USA sagte er: „Wenn eine Seite blindlings Druck ausübt, wird China entschlossen kontern.“ Die USA „sollten Freundlichkeit nicht mit Beschwerden vergelten, geschweige denn ohne Grund Zölle erheben“.



Wie aus den am Freitag vorgelegten Zolldaten hervorgeht, legten die Ausfuhren in China in den ersten beiden Monaten nur um 2,3 Prozent zu, während von Reuters befragte Volkswirte einen Zuwachs von 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erwartet hatten. Noch enttäuschender fielen aus Expertensicht die Daten zu den Einfuhren aus: Wegen der schwächelnden Binnennachfrage in dem riesigen Land mit seinem Milliardenvolk gingen sie in den Monaten Januar und Februar um 8,4 Prozent zurück.