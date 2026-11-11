Die Republikaner im Repräsentantenhaus blockieren das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Verteidigungsminister, das ihr Kollege Thomas Massie beantragt hat. Doch schon bald dürfte es einen zweiten Versuch geben, Hegseth zu stürzen.

Am Tag danach ist der Aufstand gegen Pete Hegseth schon wieder abgesagt worden, aber wohl nur fürs Erste. Am Montag hatte der Republikaner Thomas Massie im US-Repräsentantenhaus einen Amtsenthebungsantrag gegen den republikanischen Verteidigungsminister alias Kriegsminister eingebracht, an diesem Mittwoch sollte darüber abgestimmt werden. Dann kam der Dienstag – und die übrigen Republikaner gingen dazwischen.