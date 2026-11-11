Am Tag danach ist der Aufstand gegen Pete Hegseth schon wieder abgesagt worden, aber wohl nur fürs Erste. Am Montag hatte der Republikaner Thomas Massie im US-Repräsentantenhaus einen Amtsenthebungsantrag gegen den republikanischen Verteidigungsminister alias Kriegsminister eingebracht, an diesem Mittwoch sollte darüber abgestimmt werden. Dann kam der Dienstag – und die übrigen Republikaner gingen dazwischen.
USADie Republikaner retten Hegseth vorerst
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Die Republikaner im Repräsentantenhaus blockieren das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Verteidigungsminister, das ihr Kollege Thomas Massie beantragt hat. Doch schon bald dürfte es einen zweiten Versuch geben, Hegseth zu stürzen.
Von Peter Burghardt, Washington
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