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USADie Republikaner retten Hegseth vorerst

Lesezeit: 3 Min.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist stolz auf die von ihm befohlenen Militäreinsätze: „Ich würde es morgen wieder tun.“
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist stolz auf die von ihm befohlenen Militäreinsätze: „Ich würde es morgen wieder tun.“
Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

Die Republikaner im Repräsentantenhaus blockieren das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Verteidigungsminister, das ihr Kollege Thomas Massie beantragt hat. Doch schon bald dürfte es einen zweiten Versuch geben, Hegseth zu stürzen.

Von Peter Burghardt, Washington

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Am Tag danach ist der Aufstand gegen Pete Hegseth schon wieder abgesagt worden, aber wohl nur fürs Erste. Am Montag hatte der Republikaner Thomas Massie im US-Repräsentantenhaus einen Amtsenthebungsantrag gegen den republikanischen Verteidigungsminister alias Kriegsminister eingebracht, an diesem Mittwoch sollte darüber abgestimmt werden. Dann kam der Dienstag – und die übrigen Republikaner gingen dazwischen.

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