Am Tag danach ist der Aufstand gegen Pete Hegseth schon wieder abgesagt worden, aber wohl nur fürs Erste. Erst am Montag hatte der Republikaner Thomas Massie im US-Repräsentantenhaus einen Amtsenthebungsantrag gegen den republikanischen Verteidigungsminister alias Kriegsminister eingebracht, an diesem Mittwoch sollte darüber abgestimmt werden. Dann kam der Dienstag – und die übrigen Republikaner gingen dazwischen.
USADie Republikaner retten Hegseth vorerst
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Die Kollegen des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie blockieren das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Verteidigungsminister. Das kann sich ändern, wenn im Januar die Demokraten in der Mehrzahl sind.
Von Peter Burghardt, Washington
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