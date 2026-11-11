Die Kollegen des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie blockieren das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Verteidigungsminister. Das kann sich ändern, wenn im Januar die Demokraten in der Mehrzahl sind.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth rechtfertigt die von ihm befohlenen Militäreinsätze: „Ich war stolz darauf, sie auszuführen, und ich würde es morgen wieder tun.“

Am Tag danach ist der Aufstand gegen Pete Hegseth schon wieder abgesagt worden, aber wohl nur fürs Erste. Erst am Montag hatte der Republikaner Thomas Massie im US-Repräsentantenhaus einen Amtsenthebungsantrag gegen den republikanischen Verteidigungsminister alias Kriegsminister eingebracht, an diesem Mittwoch sollte darüber abgestimmt werden. Dann kam der Dienstag – und die übrigen Republikaner gingen dazwischen.