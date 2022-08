Hausdurchsuchung bei Trump:"Die haben sogar meinen Safe geknackt!"

"Die haben sogar meinen Safe geknackt!" Donald Trump hat die Polizeiaktion in seinem Anwesen in Florida selbst bekannt gemacht.

Von Christian Zaschke, New York

Donald Trump war nicht persönlich anwesend, als das FBI am Montag sein Anwesen in Florida durchsuchte. Seinen Golfklub in Mar-a-Lago hatte er oft als das "Weiße Haus des Winters" bezeichnet, als er noch Präsident war. Seitdem er im Januar 2021 nach seiner Wahlniederlage aus dem Weißen Haus ausziehen musste, verbrachte er die Winter ebendort, in Florida. In Mar-a-Lago hielt er Hof und empfing jene Teile der Republikanischen Partei, die ihm weiterhin treu bleiben wollten. Dort beherbergte er auch 15 Kisten mit Material, die er aus Washington, aus dem wirklichen Weißen Haus mitgebracht hatte.