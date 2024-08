Die Demokraten bekommen gerade viel Aufmerksamkeit und Trump passt das überhaupt nicht. Also lädt er die Presse ein und lügt, außerdem greift er Harris und ihren Vizekandidaten Walz an. Man kann ihm dabei manchmal nur schwer folgen.

Von Christian Zaschke

Hier die vier vielleicht dreistesten Lügen, die Donald Trump am Donnerstag bei einer denkwürdigen Pressekonferenz in seinem Golfklub Mar-a-Lago verbreitet hat. Lüge eins: Als seine Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten, gab es keine Toten. Lüge zwei: Bei einem Hubschrauberflug mit Willie Brown, dem früheren Bürgermeister von San Francisco, sind die beiden nur knapp dem Tod entronnen. Lüge drei: Niemand ist jemals vor mehr Menschen aufgetreten als er, Donald Trump, schon gar nicht Martin Luther King. Lüge vier: In sämtlichen Umfragen zeigt sich, dass er bei den US-Präsidentschaftswahlen im November einen Erdrutschsieg einfahren wird.