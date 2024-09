Von Peter Burghardt, Washington

Am Dienstagabend um 21 Uhr Ortszeit, in Europa wird es schon Mittwoch sein, werden sich Kamala Harris und Donald Trump erstmals intensiv begegnen, zwei recht bekannte Amerikaner. Jedenfalls waren sie sich bisher noch nie in einer Säbellänge Abstand gegenübergestanden, noch dazu live zur besten Sendezeit. Dabei war der eine mal Präsident, und die andere ist derzeit Vizepräsidentin. Irgendwie hatte sich ein Treffen bisher nie ergeben, wozu auch, aber jetzt ist es so weit. 90 Minuten wird die Präsidentschaftsdebatte bei ABC dauern.