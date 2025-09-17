Willkommen im Freizeitpark: Für Trumps zweiten Staatsbesuch bietet das Vereinigte Königreich allerlei royalen Prunk und Pomp auf. Premier Starmer dürfte die Ablenkung gelegen kommen.

Von Michael Neudecker, London

Donald Trump landete am Dienstagabend in Großbritannien, um ein wenig Zeit im Vereinigten Königreich zu verbringen; schon wieder. Erst im Juli war der US-Präsident in Schottland, vor allem, um seine beiden Golfresorts zu bewerben, bei der Gelegenheit traf er auch den britischen Premierminister Keir Starmer. Dass er nun, zwei Monate nach dem als „Privatreise“ deklarierten Schottland-Trip, erneut über den Atlantik fliegt, ist wiederum eine Folge von Starmers Besuch im Februar in Trumps Oval Office in Washington: Starmer überreichte Trump damals eine Einladung des Königs zum Staatsbesuch, eine Geste, die in London als diplomatisch genial interpretiert wurde.