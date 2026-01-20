Am Dienstag ist es ein Jahr her, dass Donald Trump zum zweiten Mal als Präsidenten der USA vereidigt wurde.

Außenpolitisch so richtig Fahrt aufgenommen haben er und seine Administration in den vergangenen Wochen und Monaten. Es wird viel gedroht, viel geschossen und sogar ein Staatschef entführt. Das alles erinnert an imperialistische Zeiten, also an die Welt vor 100, 150 Jahren, in der wenige Großmächte tun und lassen konnten, was sie wollten, solange sie den anderen Großmächten nicht auf die Füße treten.

Ist das die neue Realität? Leben wir wieder in einer Zeit, in der das Völkerrecht egal ist und es nur darauf ankommt, wer das größte Kanonenboot, den dicksten Flugzeugträger und die mächtigste Rakete hat? Darüber spricht Timo Nicolas im Podcast „Das Thema“ mit dem USA-Korrespondenten der SZ, Peter Burghardt in Washington.

Zum Weiterhören und -lesen:

Den Text „Wie eine Demokratie erlischt“ über das erste Jahr von Trumps zweiter Amtszeit lesen Sie hier.

Ein Porträt über den US-Außenminister Marco Rubio lesen Sie hier.

Und die Reportage aus Grönlands Hauptstadt Nuuk zusammen mit Michael Neudecker hier.

