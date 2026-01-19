Nachdem Donald Trump seit Wochen davon spricht, Grönland annektieren zu wollen, hat er am vergangenen Wochenende die Rhetorik noch mal verschärft: In einer SMS an den norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre schrieb der US-amerikanische Präsident, er fühle sich „nicht mehr verpflichtet, ausschließlich an den Frieden zu denken, obwohl er immer im Vordergrund stehen wird“. Grund dafür sei die Tatsache, dass „Ihr Land mir den Friedensnobelpreis für die Beendigung von acht Kriegen und mehr nicht verliehen hat“.
GrönlandFriedensnobelpreis – oder ich schieße
Von Alex Rühle
