GrönlandFriedensnobelpreis – oder ich schieße

Lesezeit: 3 Min.

In einer SMS an Norwegens Premier Jonas Gahr Støre (links bei einem früheren Besuch im Weißen Haus) machte US-Präsident Donald Trump dessen Land dafür verantwortlich, dass er 2025 nicht den Friedensnobelpreis erhalten hat. (Foto: SAUL LOEB/AFP)

Donald Trump schreibt in einer SMS an den norwegischen Ministerpräsidenten, er sehe sich in Grönland „nicht mehr verpflichtet, ausschließlich an Frieden zu denken“. Schließlich habe Norwegen ihm die hohe Auszeichnung vorenthalten.

Von Alex Rühle

Nachdem Donald Trump seit Wochen davon spricht, Grönland annektieren zu wollen, hat er am vergangenen Wochenende die Rhetorik noch mal verschärft: In einer SMS an den norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre schrieb der US-amerikanische Präsident, er fühle sich „nicht mehr verpflichtet, ausschließlich an den Frieden zu denken, obwohl er immer im Vordergrund stehen wird“. Grund dafür sei die Tatsache, dass „Ihr Land mir den Friedensnobelpreis für die Beendigung von acht Kriegen und mehr nicht verliehen hat“.

