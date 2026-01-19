Mark Rutte, so könnte man sagen, hat schon ein paar Runden wilder Diplomatie mit Donald Trump hinter sich. So gefährlich wie im Moment war die Lage für die Nato, die er als Generalsekretär leitet, allerdings noch nie: Der Präsident der Führungsmacht USA fordert vom Nato-Mitglied Dänemark, ihm ein gewaltiges Stück Staatsgebiet zu verkaufen – Grönland. Sollte Kopenhagen nicht zustimmen, schließt Trump nicht aus, die Insel unter Zwang in amerikanischen Besitz zu bringen.
Transatlantischer StreitTrumps Griff nach Grönland erschüttert die Nato
Die Allianz könnte sich leicht auf mehr Sicherheit für die Insel einigen. Aber was tun, wenn die USA Dänemark einfach Territorium wegnehmen wollen?
Von Hubert Wetzel, Brüssel
