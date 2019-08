Donald Trump hat einen großen Teil seines Lebens durchaus erfolgreich damit verbracht, Grundstücke zu kaufen und zu verkaufen. Insofern ist aus seiner Sicht eine gewisse Irritation schon verständlich. Dänemark zahlt jedes Jahr um die 700 Millionen Dollar an Subventionen für Grönland. Wenn nun also die USA den Dänen anbieten, ihnen diesen elenden Brocken aus Eis und Stein abzunehmen, der - wie Trump festgestellt hat - nur "große Verluste einbringt", dann sollte man doch etwas Freude und Dankbarkeit erwarten dürfen. Oder wenigstens höfliches Interesse. Jedenfalls keine schroffe Abfuhr, bei der Wörter wie "absurd" fallen. In diesem Fall sagt der US-Präsident Trump dann eben seinen Staatsbesuch in Kopenhagen ab, weil der Immobilienhändler Trump beleidigt ist.

Das mag ein undiplomatisches, geradezu bizarres Verhalten sein. Aber es ist, zumindest für Trump'sche Verhältnisse, doch auch eine erklärbare Reaktion. Trump wollte ein Geschäft machen. Das ist geplatzt. Warum soll er sich dann noch mit den renitenten Geschäftspartnern treffen?

Dabei ist die ursprüngliche Idee, Grönland auf die eine oder andere Art enger an die USA zu binden, ja nicht völlig verrückt. Die riesige Insel ist von enormer strategischer Bedeutung. Es ist kein Zufall, dass die USA dort seit dem Zweiten Weltkrieg einen großen und teuren Luftwaffenstützpunkt unterhalten, die Thule Air Base. Die Erderwärmung hat die Arktis für viele Staaten interessant gemacht, Rohstoffe und neue Handelswege locken. Die Russen machen ihre Ansprüche in der Region sehr selbstbewusst geltend, voriges Jahr versuchte auch China in Grönland Fuß zu fassen. Peking bot an, für mehr als 400 Millionen Dollar den Bau von zwei Flughäfen zu finanzieren. Berichten zufolge soll das das Pentagon aufgeschreckt haben.

Wie Trump dann auf die Idee gekommen ist, die USA sollten Grönland tatsächlich kaufen, ist bisher unklar; das gilt auch für seine Preisvorstellungen. Medienberichte zufolge wollte Trump Kopenhagen anbieten, dass die USA künftig die jährlich 700 Millionen Dollar an Subventionen für Grönland bezahlen. Aber die Zeiten, in denen Monarchen Besitztümer tauschen oder verkaufen, sind vorbei. Daran ändert auch nichts, dass Trump den Dänen bei Twitter versprochen hatte, nicht so einen goldenen Kasinoturm wie in Las Vegas auf der Insel zu bauen.