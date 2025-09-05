US-Präsident Donald Trump Gestorben? Golfen! 5. September 2025, 10:16 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Beweisfoto: Donald Trump Ende August auf dem Gelände seines Golfplatzes in Sterling, Virginia, zusammen mit seinem Enkel Spencer Frederick Trump. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Zusammenfassung Donald Trump hat von den 229 Tagen seiner zweiten Amtszeit bereits 55 Tage Golf gespielt, was 24 Prozent entspricht.

Es entstanden Gerüchte über seinen Tod, weil er mehrere Tage keine öffentlichen Termine wahrnahm.

Die Kosten für Trumps Golftage werden auf 77 Millionen Dollar für die Steuerzahler geschätzt.

Kaum ist vom US-Präsidenten mal nichts zu sehen oder zu hören, kursieren Gerüchte von seinem Tod. Dabei war der wahre Grund naheliegend. Immerhin hat Trump schon mindestens ein Viertel seiner zweiten Amtszeit auf dem Golfplatz verbracht.

Von Peter Burghardt, Washington

