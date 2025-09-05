Donald Trump lebt also noch. „Er ist nicht tot, er war beim Golfen“, informierte die Zeitung US Today ihre Leserschaft. Auch CNN hatte kürzlich gefragt: „Wo ist Donald Trump heute?“, und selbst die Antwort gegeben: „Auf dem Golfplatz.“ Fotos zeigten den US-Präsidenten auf einem seiner Golfplätze, der Anlage in Sterling, Virginia, zusammen mit zwei Enkelkindern. Das war diesmal insofern eine Nachricht, als zwischenzeitlich das Gerücht die Runde gemacht hatte, der US-Präsident sei womöglich gestorben.
- Donald Trump hat von den 229 Tagen seiner zweiten Amtszeit bereits 55 Tage Golf gespielt, was 24 Prozent entspricht.
- Es entstanden Gerüchte über seinen Tod, weil er mehrere Tage keine öffentlichen Termine wahrnahm.
- Die Kosten für Trumps Golftage werden auf 77 Millionen Dollar für die Steuerzahler geschätzt.
Kaum ist vom US-Präsidenten mal nichts zu sehen oder zu hören, kursieren Gerüchte von seinem Tod. Dabei war der wahre Grund naheliegend. Immerhin hat Trump schon mindestens ein Viertel seiner zweiten Amtszeit auf dem Golfplatz verbracht.
Von Peter Burghardt, Washington
