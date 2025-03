Von Matthias Kolb

Völlig überraschend war es nicht für Jeffrey Goldberg, dass ihn Mitte März ein Account namens „Michael Waltz“ über die Messenger-App Signal kontaktierte. Waltz ist der Nationale Sicherheitsberater von Donald Trump, der die Außen- und die Verteidigungspolitik des US-Präsidenten koordinieren soll. Goldberg ist eine einflussreiche Person in Washington, nicht nur als Chefredakteur des Magazins The Atlantic, sondern wegen seiner Texte über Außenpolitik und die globale Rolle der USA. Also nahm Goldberg die Anfrage an, denn womöglich wollte Waltz ja über „die Ukraine, Iran oder ein anderes wichtiges Thema“ mit ihm sprechen. So schreibt es der 59-Jährige in jenem Artikel, der seit seiner Veröffentlichung am Montag das politische Washington erschüttert und Goldberg weltweit bekannt gemacht hat.