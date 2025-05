Von Peter Burghardt, Washington

Ehe Donald Trump kürzlich zum Staatsbesuch auf die arabische Halbinsel flog, stand Eric Trump in Doha vor einem Modell. Es sieht aus wie Disney Land im Reich des Emirs und soll „The Trump International Golf Course and Trump Villas“ werden. Auf fast acht Quadratkilometern Fläche sind unweit der katarischen Hauptstadt unter diesem Namen Luxusunterkünfte, ein 18-Loch-Golfplatz sowie der Themenpark „Land of Legends“ geplant.