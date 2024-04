Donald Trump steht am Montag in New York wegen Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin vor Gericht. Doch das ist nicht alles. Über die weiteren 54 Anklagepunkte in drei anderen Prozessen - und die Taktik des Ex-Präsidenten.

Von Fabian Fellmann, Washington

In 34 Anklagepunkten muss sich Donald Trump, 77 Jahre, aus Palm Beach, Florida, ab Montag vor einem New Yorker Gericht verantworten, als erster früherer US-Präsident. Die Anschuldigungen wegen eines Schweigegelds an die Nacktdarstellerin Stormy Daniels sind nur ein kleiner Teil der Anklagepunkte, mit denen sich der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner konfrontiert sieht. In drei weiteren Strafverfahren - vor Bundesgerichten in Washington und Miami sowie einem Bezirksgericht in Georgia - sind weitere 54 Anklagepunkte gegen Trump anhängig.