Von Peter Burghardt, Washington

Nun wird also das Lewis R. Slanton Courthouse in Atlanta die nächste Station von Donald J. Trumps Reise durch die amerikanische Justiz. "Fani, just do it", hatte ein Demonstrant auf ein Stück Pappe geschrieben, Fani, tu es einfach, und die Staatsanwältin Fani T. Wallis tut es: Sie wirft dem vormaligen US-Präsidenten und 18 Helfern vor, dass sie 2020 versucht hätten, das Wahlergebnis in Georgia zu beeinflussen, um Trump im Amt zu halten. Es ist inzwischen die vierte strafrechtliche Anklage gegen den Mann, der sich 2024 wieder zum obersten Amerikaner wählen lassen will.