Donald Trump hat die Bühne noch gar nicht betreten, da gehört der Platz schon ihm. Er muss sich auch gar nicht auf die Bühne stellen, jedenfalls nicht an diesem Abend: Er ist nicht einmal anwesend. Für die 400 000 oder vielleicht sogar 500 000 Israelis auf dem „Platz der Geiseln“ ist der US-Präsident an diesem Abend dennoch der Superstar. Trump, der Präsident der israelischen Herzen. Der politische Zauberer. Der Erlöser. Oder, in den Worten von Trumps Chefunterhändlers Steve Witkoff: „Wunder können eben doch geschehen: Die Geiseln kehren heim.“