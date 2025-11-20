Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der UkraineEin Plan, den Kiew kaum akzeptieren kann

Glückloser Besucher: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (links) fand bei seiner Visite im August offenbar kein Gehör bei US-Präsident Donald Trump.
Glückloser Besucher: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (links) fand bei seiner Visite im August offenbar kein Gehör bei US-Präsident Donald Trump. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP)

Die US-Regierung hat im Zusammenspiel mit Russland offenbar einen neuen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine ausgearbeitet. Die Konditionen sind für den geschwächten ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij denkbar schlecht.

Von Boris Herrmann, New York

Am Dienstagvormittag hat Donald Trump vor saudischen und amerikanischen Geschäftsleuten eine kleine Geschichte erzählt. Sie handelte davon, wie er neulich einen Anruf von Wladimir Putin erhielt. Der Kreml-Chef hat demnach mal eben im Weißen Haus durchgeklingelt, um dem US-Präsidenten zum Friedensschluss in Sachen Aserbaidschan zu gratulieren. „Ich kann nicht glauben, wie du das gelöst hast“, soll Putin laut Trump zu Trump gesagt haben. Woraufhin Trump laut Trump zu Putin sagte: „Kümmere dich nicht darum. Lass mich lieber deinen verrückten Krieg beenden.“ Das Publikum fand es lustig.

