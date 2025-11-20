Am Dienstagvormittag hat Donald Trump vor saudischen und amerikanischen Geschäftsleuten eine kleine Geschichte erzählt. Sie handelte davon, wie er neulich einen Anruf von Wladimir Putin erhielt. Der Kreml-Chef hat demnach mal eben im Weißen Haus durchgeklingelt, um dem US-Präsidenten zum Friedensschluss in Sachen Aserbaidschan zu gratulieren. „Ich kann nicht glauben, wie du das gelöst hast“, soll Putin laut Trump zu Trump gesagt haben. Woraufhin Trump laut Trump zu Putin sagte: „Kümmere dich nicht darum. Lass mich lieber deinen verrückten Krieg beenden.“ Das Publikum fand es lustig.
Krieg in der Ukraine
Die US-Regierung hat im Zusammenspiel mit Russland offenbar einen neuen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine ausgearbeitet. Die Konditionen sind für den geschwächten ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij denkbar schlecht.
Von Boris Herrmann, New York
Justizminister Haluschtschenko ist suspendiert worden. Und ein enger Freund von Präsident Selenskij ist aus dem Land geflüchtet, kurz bevor seine Räume durchsucht wurden. Was bisher bekannt ist.
