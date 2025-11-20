Am Dienstagvormittag hat Donald Trump vor saudischen und amerikanischen Geschäftsleuten eine kleine Geschichte erzählt. Sie handelte davon, wie er neulich einen Anruf von Wladimir Putin erhielt. Der Kreml-Chef hat demnach mal eben im Weißen Haus durchgeklingelt, um dem US-Präsidenten zum Friedensschluss in Sachen Aserbaidschan und Armenien zu gratulieren. „Ich kann nicht glauben, wie du das gelöst hast“, soll Putin laut Trump zu Trump gesagt haben. Woraufhin Trump laut Trump zu Putin sagte: „Kümmere dich nicht darum. Lass mich lieber deinen verrückten Krieg beenden.“ Das Publikum fand es lustig.