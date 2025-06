Militärparade in Washington

Exakt am Geburtstag des US-Präsidenten feiern die Vereinigten Staaten mit einer pompösen Militärparade das 250-jährige Bestehen ihrer Armee. Doch die angekündigten „No Kings“-Proteste könnten die Freude trüben.

Von Fabian Fellmann, Washington

Am Wochenende wird für Donald Trump ein Wunsch in Erfüllung gehen, den er seit dem 14. Juli 2017 hegt. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte ihn damals als Ehrengast zum Defilee auf der Champs Élysées eingeladen. „Das war eine der großartigsten Paraden, die ich je gesehen habe“, erzählte Trump später seinem Umfeld in Washington. „Wir müssen versuchen, das zu übertreffen.“ Die Planung begann, ein Jahr später sollten die US-Truppen durch die amerikanische Hauptstadt marschieren. Doch die erwarteten Kosten liefen mit 100 Millionen Dollar aus dem Ruder, der Präsident verschob sein Projekt um ein Jahr. Dann kamen die Corona-Pandemie und schließlich seine Wahlniederlage dazwischen.