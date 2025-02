Trump will den Gazastreifen übernehmen und in „die Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln

Krieg in Nahost

Der US-Präsident stellt beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten einen bizarren Plan vor. Wie realistisch dieser ist, ist fraglich - die Stimmung in der Krisenregion wird der Vorstoß jedenfalls kaum beruhigen.

Von Peter Burghardt, Washington

Seit Tagen ist auf zahlreichen Bildern und Videos zu sehen, wie Zehntausende Palästinenser zu Fuß in den Norden des Gazastreifens zurückkehren. Doch Donald Trump hat eine andere Idee. „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen“, sagte der US-Präsident zur allgemeinen Verblüffung am Dienstagabend in Washington, neben sich Israels Premier Benjamin Netanjahu, der erste Staatsgast seit seiner Amtsübernahme. „Ich sehe eine langfristige Eigentümerposition, und ich sehe, dass sie diesem Teil des Nahen Ostens und vielleicht dem gesamten Nahen Osten große Stabilität bringt.“