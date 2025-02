US-Präsident Donald Trump hat auf seine Ankündigung, die USA wollten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen, empörte Reaktionen erhalten. In der arabischen Welt ist man schockiert von der Idee, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, was völkerrechtswidrig wäre. Doch auch international und aus den USA kam scharfe Kritik.

Trump hatte während einer Pressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Dienstag in Washington gesagt, der Küstenstreifen am Mittelmeer solle in den „Besitz“ der USA übergehen und könne sich zu einer „Riviera des Nahen Ostens“ entwickeln. Zu den Palästinensern sagte er, sie könnten von Nachbarstaaten aufgenommen werden.

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, der faktische Herrscher des Landes, meldete sich schon kurz darauf zu Wort, in Riad zeigten die Uhren da erst 4.40 Uhr an. Das Königshaus bestehe weiter „fest und unerschütterlich“ auf die Gründung eines palästinensischen Staates, und zwar dort, wo die Palästinenser derzeit leben, auf dem Gebiet von Gaza.

„Jordanien ist für die Jordanier da, und Palästina ist für die Palästinenser.“

So wie die saudischen Herrscher denkt die ganze arabische Welt. Seit Tagen reden die Herrscher und Regierungschefs von wenig anderem als davon, dass Trumps schon im Januar geäußerte Pläne, die Palästinenser aus Gaza nach Ägypten und Jordanien und noch weitere Staaten umzusiedeln, fernab jeder Vorstellung seien.„Jordanien ist für die Jordanier da, und Palästina ist für die Palästinenser“, hatte der jordanische Außenminister Ayman Safadi bekräftigt. Am Tag nach Trumps Auftritt mit Netanjahu traf sich Jordaniens König Abdullah mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Anschließend betonte er die Notwendigkeit, „auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung einen gerechten und umfassenden Frieden zu erreichen, der zur Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates an den Grenzen vom 4. Juni 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt führt“.

Zuvor hatten auch Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und die Arabische Liga davor gewarnt, dass Trumps Pläne „die Stabilität der Region bedrohen, eine Ausweitung des Konflikts riskieren und die Aussichten auf Frieden und Koexistenz zwischen den Völkern untergraben“. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte am Samstag mit Trump telefoniert und dessen Idee der Vertreibung öffentlich als „Unrecht“ kritisiert.

Trump behauptet aber weiter, dass er die Unterstützung vieler Regierungen in der Region habe: „Sie sagen, sie werden es nicht akzeptieren“, sagte Trump am Dienstag in Washington. „Ich glaube schon.“

Donald Trump (rechts) und Benjamin Netanjahu an diesem Donnerstag. (Foto: JIM WATSON/AFP)

Vor allem für Ägypten und Jordanien sind Trumps Vorschläge innenpolitisch ein großes Problem. Beide Länder gelten als enge Verbündete der USA, Ägypten bekommt pro Jahr etwa eine Milliarde Dollar Militärhilfe. Die Armee und Präsident al-Sisi befürchten, dass durch einen Zustrom von Palästinensern auch viele Hamas-Anhänger und Muslimbrüder nach Ägypten kommen könnten. Also Anhänger jener Gruppe, die al-Sisi 2013 von der Macht geputscht hatte, von denen Zehntausende in ägyptischen Gefängnissen leben. In Jordanien, wo etwa drei Millionen registrierte palästinensische Flüchtlinge leben und sich die Hälfte der Bevölkerung als Palästinenser identifiziert, würde eine ethnische Vertreibung aus Gaza womöglich zum Sturz des Königshauses führen.

Dass Ägypten oder Jordanien und die gesamte arabische Welt einer zweiten „Nakba“ zustimmen, ist unvorstellbar. Als „Nakba“ wird die Vertreibung und Flucht von etwa 750 000 Palästinensern bezeichnet, die wegen der Staatsgründung Israels 1948 ihren Anfang nahm. Trump sieht seinen Vorschlag offenbar als Eröffnung von Verhandlungen, die letztlich den ganzen Nahen Osten neu aufstellen sollen, allen voran mit dem Ziel der atomaren Entwaffnung Irans und eines Friedensschlusses zwischen Saudi-Arabien und Israel.

Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman war lange aufgeschlossen, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, er will die Region befrieden, denkt vor allem an die wirtschaftliche Transformation seines Landes. Der Terror der Hamas am 7. Oktober und die Reaktion Israels haben die Lage aber deutlich verändert, die saudische Bevölkerung wird eine Annäherung nicht ohne Weiteres akzeptieren, eine Vertreibung der Palästinenser noch weniger. Das Außenministerium des Königreichs erklärte, Saudi-Arabien werde ohne einen unabhängigen palästinensischen Staat „keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen“, und betonte, diese Position sei „nicht verhandelbar und nicht Gegenstand von Kompromissen“.

Von einem eigenen Staat für die Palästinenser hat Trump bisher noch gar nicht gesprochen. Gewinner seines Vorschlags dürften die Terrorgruppen der Region sein, von der Hamas über die Hisbollah bis zum Regime in Teheran. Sie können sich wieder als Verteidiger der palästinensischen Sache gerieren. „Wir werden es keinem Land der Welt erlauben, unser Land zu besetzen oder die Vormundschaft über unser großes palästinensisches Volk zu übernehmen“, sagte die Hamas.