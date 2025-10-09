Dass sich die Hamas und Israel auf erste Schritte des US-Friedensplans geeinigt haben, dürfte Trump – der sich als Anwärter des Friedensnobelpreises sieht – als eigenen Erfolg auslegen. Für einen echten Frieden im Nahen Osten braucht es aber Zeit – und die Geduld des US-Präsidenten.

Auf seiner privaten Verkündungsplattform, direkt im Anschluss an dramatisch geschnittene Videos, in denen auf die übliche Weise Demokraten und Einwanderer diffamiert wurden, gab Donald Trump am Mittwochabend die Nachricht von einer Einigung bei den Gaza-Gesprächen in Ägypten bekannt. Jedenfalls die „erste Phase“ einer Einigung, wie der US-Präsident mitteilte. „Dies bedeutet, dass sehr bald alle Geiseln freigelassen werden und Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen wird, als erste Schritte zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden“, schrieb Trump. Es steht außer Frage, dass er diese Einigung als sein Werk reklamieren wird, auch wenn er in seinem Statement „den Mediatoren“ aus Katar, Ägypten und der Türkei dankte, die den USA geholfen hätten, dieses „historische und beispiellose Ereignis“ umzusetzen.