Auf seiner privaten Verkündungsplattform, direkt im Anschluss an dramatisch geschnittene Videos, in denen auf die übliche Weise Demokraten und Einwanderer diffamiert wurden, gab Donald Trump am Mittwochabend die Nachricht von einer Einigung bei den Gaza-Gesprächen in Ägypten bekannt. Jedenfalls die „erste Phase“ einer Einigung, wie der US-Präsident mitteilte. „Dies bedeutet, dass sehr bald alle Geiseln freigelassen werden und Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen wird, als erste Schritte zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden“, schrieb Trump. Es steht außer Frage, dass er diese Einigung als sein Werk reklamieren wird, auch wenn er in seinem Statement „den Mediatoren“ aus Katar, Ägypten und der Türkei dankte, die den USA geholfen hätten, dieses „historische und beispiellose Ereignis“ umzusetzen.

Die islamistische Terrororganisation Hamas bestätigte die Einigung und teilte mit, die Vereinbarung sehe auch den Zugang von Hilfsgütern in den Gazastreifen vor. Außerdem wurden Trump und die Garantiemächte in der Hamas-Erklärung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Israel die Waffenruhe vollständig umsetze.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte: „Dies ist ein großer Tag für Israel.“ Er machte aber zunächst keine Angaben dazu, auf welche vereinbarte Linie sich die israelische Armee zurückziehen werde. Israel hat bei den Verhandlungen in Ägypten außerdem darauf gedrängt, dass die Hamas nicht nur alle Geiseln freilässt, die sich noch in ihrer Gewalt befinden, sondern auch ihre Waffen niederlegt. Bislang hatte die Terrororganisation das öffentlich zurückgewiesen. Weder in dem Verkündungs-Post des US-Präsidenten noch in den Statements der Hamas oder Netanjahus wurde die Frage der Waffen erwähnt. Trump schrieb: „Alle Parteien werden fair behandelt“, ohne zu verraten, was genau er damit meinte.

Bis es tatsächlich zu einem starken und dauerhaften Frieden im Nahen Osten kommt, dürften also noch sehr viele Verhandlungsphasen zu durchlaufen und noch mehr Fragen zu klären sein. Unter anderem die, wie lange und wie geduldig sich Donald Trump in dieser Sache engagieren wird. Seine Geduld gilt, gelinde gesagt, als nicht überdurchschnittlich strapazierfähig. Sein Ego scheint dagegen kaum Grenzen zu kennen.

Wenn es in der Macht des US-Präsidenten stünde, würde er sich am Freitag zweifellos selbst den Friedensnobelpreis verleihen. Er behauptet, bereits „sieben unbeendbare Kriege“ beendet zu haben, was keinem seriösen Faktencheck standhält. Gleichzeitig lässt sich aber schwer bezweifeln, dass sich Trump zuletzt mit großen Teilen seines Gewichts für einen Gaza-Deal eingesetzt hat, nachdem alle Bemühungen seines Nahostbeauftragten Steve Witkoff zuvor monatelang fruchtlos geblieben waren. Ende September stellte Trump einen Zwanzig-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges und der Freilassung der Geiseln vor. Er setzte beiden Seiten, sowohl die Hamas als auch Israel, unter immensen Druck, dem Plan zuzustimmen. Auch im Rahmen der UN-Generalversammlung in New York, bei der Trump öffentlich am Mikrofon in fast alle Richtungen gewütet hatte, blieb bei vielen Beteiligten der Eindruck zurück, dass hinter den Kulissen in Sachen Gaza etwas in Bewegung bekommen war – und sich auch die Amerikaner konstruktiv eingebracht hatten.

Guterres: „Einmalige Gelegenheit“

UN-Generalsekretär António Guterres lobte in einem Statement am Mittwochabend die diplomatischen Bemühungen der USA, Katars, Ägyptens und der Türkei für einen Waffenstillstand in Gaza. Die Vereinbarungen müssten nun aber auch eingehalten, die Kämpfe „ein für alle Mal beendet“ und der sofortige und ungehinderte Zugang von humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen gewährleistet werden. Außerdem rief Guterres alle Beteiligten dazu auf, „diese einmalige Gelegenheit“ für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. „Noch nie stand so viel auf dem Spiel“, sagte der UN-Generalsekretär. Donald Trump ist bislang kategorisch gegen eine Zweistaatenlösung mit einem souveränen Palästina.

Am Mittwoch, wenige Stunden vor dem ersten Durchbruch bei den Gesprächen im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich, hatte der US-Präsident angedeutet, er werde möglicherweise noch in dieser Woche in den Nahen Osten reisen, um den Peace Deal unter Dach und Fach zu bringen. Am Mittwochnachmittag hatte sich Trump dann im Weißen Haus bei einer Veranstaltung mit konservativen Influencern getroffen, in dem es eigentlich um Mittel und Wege ging, die Antifa in den USA zur Terrororganisation im Inneren zu erklären. Dabei steckte Außenminister Marco Rubio dem Präsidenten einen Zettel zu, auf dem offenbar stand, dass die Verhandlung in Ägypten „sehr nah“ an einem Durchbruch seien. Fotografen, die im Raum anwesend waren, zoomten an die handgeschriebene Note heran. Da war zu lesen: „Du musst einen Truth Social Post freigeben, damit du den Deal als Erster bekanntgeben kannst.“

Dass es Donald Trump in dieser Sache ausschließlich um den Frieden und das Allgemeinwohl ginge, lässt sich vermutlich ausschließen.