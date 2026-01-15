Es gab keine Zeremonie und keine Reden, nicht mal eine kleine Ansprache des Präsidenten, dessen Friedensplan nun in die zweite Phase gehen soll. Donald Trump selbst sagte gar nichts zu den neuen Bemühungen, den Gazastreifen aus dem Zustand zwischen Krieg und Frieden herauszubringen – und den Wiederaufbau und eine politische Administration zu ermöglichen. Am Mittwochabend verschickte sein Sondergesandter Steve Witkoff ein paar Zeilen über die sozialen Medien. Mehr nicht.
US-PlanDer steinige Weg zum Frieden in Gaza
Lesezeit: 3 Min.
Die US-Regierung startet die zweite Phase ihres Gaza-Plans, der zum Wiederaufbau und einer eigenen Verwaltung führen soll. Doch Israelis wie Palästinenser sind skeptisch.
Von Bernd Dörries, Beirut
Gaza:Die Zerstörung geht weiter
Seit der Waffenruhe ist der Gazastreifen in eine israelisch besetzte und eine palästinensische Hälfte geteilt. Hinter der Linie zerstört Israel weiterhin Wohnhäuser. Eine Satellitenanalyse zeigt das Ausmaß.
Lesen Sie mehr zum Thema