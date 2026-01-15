Es gab keine Zeremonie und keine Reden, nicht mal eine kleine Ansprache des Präsidenten, dessen Friedensplan nun in die zweite Phase gehen soll. Donald Trump selbst sagte gar nichts zu den neuen Bemühungen, den Gazastreifen aus dem Zustand zwischen Krieg und Frieden herauszubringen – und den Wiederaufbau und eine politische Administration zu ermöglichen. Am Mittwochabend verschickte sein Sondergesandter Steve Witkoff ein paar Zeilen über die sozialen Medien. Mehr nicht.