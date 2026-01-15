Zum Hauptinhalt springen

US-PlanDer steinige Weg zum Frieden in Gaza

Lesezeit: 3 Min.

Ein Zeltlager für vertriebene Palästinenser in Gaza-Stadt.
Ein Zeltlager für vertriebene Palästinenser in Gaza-Stadt. (Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa)

Die US-Regierung startet die zweite Phase ihres Gaza-Plans, der zum Wiederaufbau und einer eigenen Verwaltung führen soll. Doch Israelis wie Palästinenser sind skeptisch.

Von Bernd Dörries, Beirut

Es gab keine Zeremonie und keine Reden, nicht mal eine kleine Ansprache des Präsidenten, dessen Friedensplan nun in die zweite Phase gehen soll. Donald Trump selbst sagte gar nichts zu den neuen Bemühungen, den Gazastreifen aus dem Zustand zwischen Krieg und Frieden herauszubringen – und den Wiederaufbau und eine politische Administration zu ermöglichen. Am Mittwochabend verschickte sein Sondergesandter Steve Witkoff ein paar Zeilen über die sozialen Medien. Mehr nicht.

Zur SZ-Startseite

Gaza
:Die Zerstörung geht weiter

Seit der Waffenruhe ist der Gazastreifen in eine israelisch besetzte und eine palästinensische Hälfte geteilt. Hinter der Linie zerstört Israel weiterhin Wohnhäuser. Eine Satellitenanalyse zeigt das Ausmaß.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig und Leonard Scharfenberg

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite