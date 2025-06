Der US-Präsident nutzt die gewalttätigen Proteste in Kalifornien und inszeniert ein Duell gegen Gouverneur Gavin Newsom. Das soll nicht nur von seinem autoritären Gebaren ablenken, so regiert Trump auch am liebsten.

Von Peter Burghardt und Fabian Fellmann, Los Angeles/Washington

Donald Trump würde Gavin Newsom am liebsten festnehmen lassen. Das hatte er schon am Montag gesagt, als er noch nicht wusste, dass der Gouverneur von Kalifornien am Dienstagabend das ganze Land dazu aufrufen würde, gegen ihn zu demonstrieren. In einer Videobotschaft beschuldigte Newsom den US-Präsidenten nun eines „dreisten Machtmissbrauchs“. Die Erklärung, mit der Trump am Wochenende die Nationalgarde wegen Demonstrationen in Los Angeles entsandte, sei nicht nur auf Kalifornien, sondern auf die gesamten USA anwendbar. „Es wird nicht hier enden. Andere Staaten sind als Nächstes dran. Die Demokratie ist als Nächstes dran“, sagte Newsom. „Der Moment, den wir gefürchtet hatten, ist gekommen.“