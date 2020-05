Nach der Absage von Angela Merkel für Juni soll der Gipfel jetzt im September in Washington stattfinden. Trump will auch Russland wieder einladen. Trotz Krim-Annexion.

US-Präsident Donald Trump will das Treffen der G7-Staaten, das in diesem Jahr in Washington stattfinden soll, auf September verschieben. Das sagte er vor Journalisten auf einem Flug von Florida nach Washington. Bisher hatte er geplant, das Treffen bereits Ende Juni im Weißen Haus abzuhalten, und dafür auch Einladungen verschickt. Trump wollte damit eine Botschaft der Normalität mitten in der Corona-Pandemie setzen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Trumps Einladung jedoch abgelehnt und ihm zu verstehen geben, das eine Teilnahme unter den gegebenen Bedingungen einer Pandemie nicht angeraten sei.

Trump verband die Verschiebung damit, das G7-Format als "überholt" hinzustellen. Er wolle deshalb für September auch Russland, Indien, Südkorea und Australien einladen. Russland war bis 2014 Mitglied der Gruppe der wichtigsten Industrienationen der Welt. Seit der Annexion der Krim wurde der russische Präsident nicht mehr eingeladen.

Trump sagte: "Ich glaube nicht, dass die G-7 richtig darstellen, was in der Welt vor sich geht."

Trump hatte am Samstag mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron telefoniert. Sie hätten "Fortschritte bei der Einberufung der G7 diskutiert", heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Macron hingegen gab in einer eigenen Erklärung zu bedenken, wie wichtig es sei, dass alle Staats- und Regierungschefs der G7 an einem Treffen teilnehmen. Ohne Merkel könne so ein Gipfel nicht stattfinden.

Unklar ist, ob Trump seinen Vorstoß, unter anderem Russland einzuladen, mit den anderen G7-Mitgliedern abgesprochen hat.