30. November 2018, 06:13 Uhr G-20-Gipfel Scheitern wie noch nie

Beim G-20-Treffen in Buenos Aires wäre die Bundesregierung schon froh, inhaltlich nicht hinter das Abschluss-Communiqué des Gipfels 2017 in Hamburg zurückzufallen.

Bundeskanzlerin Merkel aber verpasst wegen einer technischen Panne am Regierungsflieger die Hälfte des Gipfels.

Die argentinische Ratspräsidentschaft bemüht sich besonders um die globale Versorgung mit Nahrungsmitteln, die Förderung privater Investitionen in die Infrastruktur und die Veränderungen der Arbeitswelt durch neue Technologien



Von Stefan Kornelius und Robert Roßmann

Es ist ein Appell, der an Deutlichkeit kaum zu übertreffen ist. "Jene, die durch die Globalisierung abgehängt wurden, verlieren ihr Zutrauen in Regierungen und Institutionen", klagt UN-Generalsekretär António Guterres. Die Ungleichheit auf der Welt sei "allgegenwärtig" und wachse, der Klimawandel schreite voran, Handelsstreitigkeiten eskalierten, und geopolitische Spannungen sorgten "für mehr Druck auf die globale Wirtschaft". Guterres fordert die Staats- und Regierungschefs der G 20, die an diesem Freitag in Buenos Aires zusammenkommen, deshalb auf: Zeigt stärkere Führung und mutigeres Handeln. Es sei zwingend notwendig, dass die Staaten zusammenarbeiten, um eine gerechtere Welt zu schaffen.

Der Appell von Guterres ist dringend nötig. Argentinien hat seine Ratspräsidentschaft zwar unter das Motto gestellt: "Building Consensus for Fair and Sustainable Development". Doch es dürfte in der zehnjährigen Geschichte der G-20-Gipfel noch kein Treffen gegeben haben, bei dem die "Herstellung eines Konsenses zur gerechten und nachhaltigen Entwicklung" derart schwierig war wie bei dem Treffen in Buenos Aires. Es sind "schwere Zeiten für den Multilateralismus", hieß es am Donnerstag in Kreisen der Bundesregierung. Man wäre schon froh, wenn es gelänge, sich auf ein Abschluss-Communiqué zu verständigen, das inhaltlich nicht hinter das des letzten Gipfels 2017 in Hamburg zurückfalle.

Die G 20 sind ein informeller Zusammenschluss der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union. Ihre Mitgliedsstaaten stellen fast zwei Drittel der Weltbevölkerung und erwirtschaften mehr als 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Sie könnten gemeinsam einiges bewegen. Doch die Zahl der G-20-Staats- und Regierungschefs, die auf eine gedeihliche Zusammenarbeit zum Nutzen aller setzen, hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Prominentes Beispiel dafür ist US-Präsident Donald Trump mit seiner aggressiven "America First"-Politik. Das Abschluss-Communiqué des letzten G-7-Gipfels in Quebec kündigte Trump sogar nachträglich via Twitter wieder auf. Aber auch Gipfelteilnehmer wie die Präsidenten Russlands, Chinas und der Türkei machen Gespräche nicht einfach, vom saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman ganz zu schweigen.

Drei Schwerpunktthemen

Die argentinische Ratspräsidentschaft bemüht sich trotzdem bereits seit Monaten darum, dass es in Buenos Aires vorzeigbare Ergebnisse geben wird. Den Südamerikanern sind dabei drei Bereiche besonders wichtig: Die Ernährungssicherung - Ziel ist es dabei, die globale Versorgung mit Nahrungsmitteln zu verbessern, zum Beispiel durch eine nachhaltige Steigerung der Produktivität bei der Bodennutzung. Außerdem soll es um die Förderung privater Investitionen in die Infrastruktur gehen, ganz besonders in Entwicklungsländern, sowie um die Veränderungen der Arbeitswelt durch neue Technologien. Wie bei beinahe jedem G-20-Gipfel stehen bei den Arbeitssitzungen aber auch Themen wie Handel, Steuern oder Klimaschutz auf der Agenda. Der deutschen Delegation sind vor allem die Themen Afrika, Stärkung der Frauen und Weltgesundheit wichtig, also etwa die Verhinderung von Pandemien und Epidemien.

In Buenos Aires dürften die wichtigsten Gespräche aber nicht in den Arbeitssitzungen stattfinden, sondern in sogenannten bilaterals. Merkel wollte sich unter anderem mit Trump sowie den Präsidenten Russlands, Chinas und Indiens zu Einzelgesprächen treffen, also mit Wladimir Putin, Xi Jinping und Narendra Modi. Ob das Programm noch einzuhalten sein wird, wird sich erst vor Ort zeigen. Wegen einer Panne am Regierungsflieger "Konrad Adenauer" kann Merkel erst am Freitagmorgen aufbrechen und wird die Hälfte des Gipfels verpassen.

Ein Zweiertreffen der Kanzlerin mit dem saudischen Kronprinzen, der sein Land in Buenos Aires vertritt, ist nicht vorgesehen. Auf die Frage, wie die Kanzlerin mit Mohammed bin Salman in der großen Runde aller Staats- und Regierungschefs umgehen wolle, hieß es in deutschen Regierungskreisen nur lapidar, Merkel werde sich "normal und zivilisiert verhalten". Ansonsten wurde darauf verwiesen, dass Deutschland mit seinen Partnern die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi verurteilt und eine Aufklärung der Hintergründe eingefordert habe. Diese Position werde man natürlich auch in Argentinien vertreten.

Mehr Härte gegenüber Moskau

Mit Spannung war erwartet worden, ob eine Verabredung zwischen dem russischen Präsidenten und US-Präsident Trump zustande kommen würde. Kurz vor der Anreise nach Buenos Aires nahm Trump eine Zusage dann zurück - für Putin ein herber Rückschlag. Die Festsetzung der ukrainischen Marinesoldaten durch Russland nach dem Zwischenfall im Schwarzen Meer lasse keine Begegnung zu, twitterte Trump, der nach der spektakulären Begegnung der beiden Präsidenten in Helsinki vor einem halben Jahr unter dem Druck des US-Kongresses stand, mehr Härte gegenüber Moskau zu zeigen. Ein Treffen mit Putin wäre unter den Umständen als stille Billigung der Konfrontation mit der Ukraine gewertet worden. Außerdem steht Trump auch im Licht der Russland-Untersuchungen des US-Sonderermittlers Mueller unter verschärfter Beobachtung.

Das zweite - und bedeutendere - Thema für Trump bei einem Gespräch mit Putin wäre die Debatte um den INF-Vertrag gewesen. Die USA sind entschlossen, das Abkommen zur Abschaffung nuklearer Mittelstreckenraketen zu kündigen, weil sich Russland nicht an den 1987 geschlossenen Vertrag halte. Bereits am kommenden Dienstag könnte ein entsprechender Vorstoß Washingtons bei den Nato-Außenministern in Brüssel landen. Die entscheiden zwar nicht mit, Washington sucht aber die politische Unterstützung der Nato-Verbündeten. Für die wäre eine direkte Konfrontation Putins mit den Vorwürfen hilfreich gewesen. Die Aufgabe könnten nun andere übernehmen - etwa die Bundeskanzlerin.

Gegenstand anderer bilateraler Gespräche etwa zwischen Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan wird auch der stockende Syrien-Friedensprozess sein. Nun gilt auch hier: Der eigentliche Schlüssel für das Problem liegt in Moskau - aber ohne direkte Gespräche mit Putin werden die USA keine Fortschritte melden können.