Die Spieler des FC Chelsea wussten nicht so genau, was das werden soll. Fifa-Boss Gianni Infantino versuchte, Donald Trump mit leichten Ärmelzupfern nach der Pokalübergabe an die Spieler zur Seite zu ziehen. Der blieb aber bei den Fußballern stehen; schließlich reckten die Spieler des neuen Klub-Weltmeisters den Pokal hoch. Mittendrin der US-Präsident, als wäre es sein Titel. Es war im vergangenen Jahr quasi der Testlauf für die Fußball-WM 2026.