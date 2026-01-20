Die Spieler des FC Chelsea wussten nicht so genau, was das werden soll. Fifa-Boss Gianni Infantino versuchte, Donald Trump mit leichten Ärmelzupfern nach der Pokalübergabe an die Spieler zur Seite zu ziehen. Der blieb aber bei den Fußballern stehen; schließlich reckten die Spieler des neuen Klub-Weltmeisters den Pokal hoch. Mittendrin der US-Präsident, als wäre es sein Titel. Es war im vergangenen Jahr quasi der Testlauf für die Fußball-WM 2026.
GrönlandKann ein Boykott der Fußball-WM Trump beeindrucken?
Lesezeit: 3 Min.
Falls der US-Präsident den Grönland-Konflikt eskalieren lässt, sollten die 16 europäischen Teams auf die WM in den USA verzichten, finden einige CDU-Abgeordnete. Die Bundesregierung erwägt das bisher nicht.
Von Georg Ismar, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema