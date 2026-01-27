Zum Hauptinhalt springen

Trumps „Friedensrat“Der große Chairman bestimmt alles

Lesezeit: 4 Min.

Gruppenbild des „Friedensrats“ beim Weltwirtschaftsforum in Davos, vorne in der Mitte US-Präsident Donald Trump.
Gruppenbild des „Friedensrats“ beim Weltwirtschaftsforum in Davos, vorne in der Mitte US-Präsident Donald Trump. (Foto: Evan Vucci/AP)

Die Gründungscharta des neuen „Friedensrats“ zeigt: Donald Trump steht allein und auf Lebenszeit im Mittelpunkt, ein paar Milliarden fallen auch noch ab. Und er will damit die Vereinten Nationen ablösen.

Von Boris Herrmann, New York

Manchmal sagt ein Logo mehr als alle Worte. Das Emblem des neu geschaffenen „Friedensrats“ sieht dem der Vereinten Nationen nicht unähnlich – und drückt dennoch das Gegenteil aus. In der blau-weißen UN-Version ist die ganze Erde zu erkennen, von einem neutralen Blickwinkel aus betrachtet, dem Nordpol. Im Friedensratslogo, das wohl ziemlich genau dem Weltbild Donald Trumps entsprechen dürfte, ist dagegen nur ein kleiner Ausschnitt dieser Erde abgebildet: Da liegen im Zentrum, golden eingefärbt, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und den Designern ist es gerade noch so gelungen, je einen Zipfel von Venezuela und von Grönland einzubauen.

Zur SZ-Startseite

US-Gaslieferungen nach Europa
:Wer ist hier von wem abhängig?

Die EU importiert immer mehr Flüssigerdgas aus den USA, manche befürchten bereits eine neue Abhängigkeit. Doch Europas Position ist gar nicht so schlecht – zumindest im Moment.

Von Thomas Hummel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite