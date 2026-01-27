Trumps „Friedensrat“Der große Chairman bestimmt alles

Manchmal sagt ein Logo mehr als alle Worte. Das Emblem des neu geschaffenen „Friedensrats“ sieht dem der Vereinten Nationen nicht unähnlich – und drückt dennoch das Gegenteil aus. In der blau-weißen UN-Version ist die ganze Erde zu erkennen, von einem neutralen Blickwinkel aus betrachtet, dem Nordpol. Im Friedensratslogo, das wohl ziemlich genau dem Weltbild Donald Trumps entsprechen dürfte, ist dagegen nur ein kleiner Ausschnitt dieser Erde abgebildet: Da liegen im Zentrum, golden eingefärbt, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und den Designern ist es gerade noch so gelungen, je einen Zipfel von Venezuela und von Grönland einzubauen.