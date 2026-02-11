Erinnert sich noch jemand an den Donald Trump, der von Kriegen nichts wissen wollte? Im Wahlkampf war ständig sein Mantra von „No more wars“ zu hören, den Krieg in der Ukraine wollte er vor mehr als zwölf Monaten in 24 Stunden befrieden.
Militäreinsätze der USATrump nennt es Frieden
Keine Kriege mehr – das war das mantrahafte Versprechen des US-Präsidenten. Aber er schickt gern das Militär in andere Länder. Ist das sein Weg zur globalen Vorherrschaft Amerikas?
Von Peter Burghardt, Washington
