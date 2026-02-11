Zum Hauptinhalt springen

Militäreinsätze der USATrump nennt es Frieden

Lesezeit: 4 Min.

(Foto: Lina Moreno/SZ; Foto: Reuters)

Keine Kriege mehr – das war das mantrahafte Versprechen des US-Präsidenten. Aber er schickt gern das Militär in andere Länder. Ist das sein Weg zur globalen Vorherrschaft Amerikas?

Von Peter Burghardt, Washington

Erinnert sich noch jemand an den Donald Trump, der von Kriegen nichts wissen wollte? Im Wahlkampf war ständig sein Mantra von „No more wars“ zu hören, den Krieg in der Ukraine wollte er vor mehr als zwölf Monaten in 24 Stunden befrieden.

Zur SZ-Startseite

Globaler Drogenhandel
:Dieser Krieg ist verloren

Noch nie wurde so viel Kokain hergestellt und konsumiert. Über ein Geschäft, gegen das Polizei und Militär wenig Chancen haben – und das ganze Gesellschaften destabilisiert.

SZ PlusVon Matthias Kolb

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite