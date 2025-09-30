Der US-Präsident ist besessen davon, den Friedensnobelpreis zu erhalten. Im Fall des Gaza-Kriegs haben seine Ambitionen immerhin bewirkt, dass er seine Riviera-Pläne aufgegeben hat.

Als Donald Trump am Montag an der Seite des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu seinen Friedensplan für Gaza präsentierte, sprach er von einem „historischen Tag“. Mehr noch: Es sei „einer der größten Tage der Zivilisation“, sagte Trump. Man habe sich auf einen Plan für Frieden in Gaza geeinigt, der Frieden im gesamten Nahen Osten bringen könnte, nach „Tausenden Jahren“ Krieg. Mindestens sei man einer Lösung „sehr, sehr nahe“.