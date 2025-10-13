Ohne Zweifel: Es ist ein Triumph für Donald Trump . Und er feiert ihn so, wie es die Art dieses Mannes ist, dem Bescheidenheit und Selbstzweifel so fremd zu sein scheinen wie dem Tag die Nacht. An diesem Montagmorgen in Israel, an der Seite von Premier Benjamin Netanjahu beim begeisterten Empfang im Parlament, der Knesset, da sagt der US-Präsident Reportern: „Dies ist ein ganz neuer Anfang.“ Und fügt in seiner typischen Hybris hinzu: „Es gab noch nie ein solches Ereignis wie dieses.“

Und am Nachmittag nimmt er die Gratulationen entgegen im Kreise der Großen der Welt, die alle nach Scharm el-Scheich am Roten Meer zum Friedensgipfel eingeflogen sind. Mehr als 20 Frauen und Männer sind gekommen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premier Keir Starmer, Giorgia Meloni aus Rom und auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Alle sind sie da, um diesen Tag zu feiern – und Trump natürlich.

Die Wucht der Friedensinitiative soll offenbar noch einmal potenziert werden

Persönlich leitet er diese Konferenz, zusammen mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, deren Ziel es ist, „den Krieg im Gazastreifen zu beenden, die Bemühungen um Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu befördern und eine neue Ära der regionalen Sicherheit und Stabilität einzuleiten“, wie es in einem Statement der Ägypter heißt. Das Treffen soll also zum einen die geballte Wucht dieser Friedensinitiative offenbar noch einmal potenzieren, die – ohne Zweifel – von Washington, vom Weißen Haus, maßgeblich lanciert worden ist. Druck auf die militärisch in die Ecke gedrängte Hamas und auf Israels Premier Benjamin Netanjahu soll dazu führen, dass die Gelegenheit nicht wieder verstreicht.

Der französische Präsident Emmanuel Macron (links) und der britische Premierminister Keir Starmer (rechts) sind auch nach Scharm el-Scheich gekommen. Dort trafen sie unter anderem Mahmud Abbas (Mitte), Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde. (Foto: Yoan Valat/ Reuters)

Zum anderen soll der Gipfel helfen, dass dem Anfang nicht gleich wieder ein Ende gemacht wird, sondern dass die ersehnte Waffenruhe hält, nach der so lange erhofften Geiselfreilassung und dem Teilrückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Dass dem, was die Unterhändler in den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas als Phase eins bezeichnet haben, nun auch eine Phase zwei und drei folgen können.

Schwierige Punkte stehen noch aus

20 Punkte enthält der Friedensplan, den Trump Ende September in Washington vorgestellt hatte, nach langen Gesprächen seines Chefunterhändlers Steve Witkoff und seines Schwiegersohns Jared Kushner in der Region. Der Geisel-Deal und die daran gekoppelte Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen sind da in der Tat nur der Anfang. Noch schwierigere Punkte stehen aus, die Entwaffnung der Hamas, die Übernahme der Kontrolle über den Gazastreifen durch eine Übergangsverwaltung, der Wiederaufbau.

Für Trump indes scheint die Sache schon gelaufen zu sein, wie es so oft der Fall ist, wenn er etwas auch nur ankündigt. „Der Krieg ist vorbei“, hatte er an Bord der Air Force One gesagt, die ihn nach Israel und weiter an den Badeort an der Südspitze der Sinai-Halbinsel gebracht hat. Die Waffenruhe werde halten.

Etwas vorsichtiger hatte sich da schon der katarische Premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani geäußert. In der New York Times erklärte er am Wochenende, wie es überhaupt erst zur Freilassung der Geiseln und zu der Waffenruhe hat kommen können: Die Verhandler hätten nicht gleich das „volle Paket“ gesucht, um den Krieg zu beenden, also das, was sie die Phasen zwei und drei nennen, ein vollständiges Friedensabkommen. Ansonsten „hätten wir nicht dieses Ergebnis erreicht“, sagte er.

„Die Katarer haben uns wirklich bei diesem Deal geholfen.“

Dass das nicht nur dank Trump möglich wurde, klang ebenfalls am Sonntagabend in Tel Aviv an. Da stand Trumps Chefunterhändler Witkoff auf dem „Platz der Geiseln“ und bedankte sich bei drei Männern, die im Nahen Osten großen Einfluss haben: beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, dem ägyptischen Staatschef Sisi und bei Scheich Mohammed bin Abdulrahman, dem Premierminister von Katar. Sie alle, so Witkoff, hätten eine „entscheidende Rolle“ gespielt. Trump selbst hob das Emirat am Golf besonders hervor, als er auf dem Flug nach Israel mit Reportern sprach: „Die Katarer haben uns wirklich bei diesem Deal geholfen“, „großartig“ seien sie gewesen.

In anderen Worten: Es ist alles etwas komplizierter, als Trump es darstellt. Bis zu einem Frieden ist es noch ein weiter Weg. Das Emirat Katar, das die Hamas-Führung vor Jahren aufgenommen hat, musste im September selbst einen israelischen Angriff erleben – auf Hamas-Funktionäre, die sich dort aufhielten. Katar und andere Golfstaaten veränderten danach ihren Ton, was auch bei Trump ankam. Offenbar realisierte der US-Präsident, was auf dem Spiel stand: ebenjener Frieden in der Region, der ihm so wichtig ist.

Und Trump fühlte sich selbst herausgefordert. Er fürchtete, dass die israelische Kriegsführung seinen Draht zu den Arabern gefährdet, die er immerhin im Frühling mit seiner ersten Auslandsreise beehrt hatte. Damals hatte er nicht mal Zeit für einen Stopp in Israel. Israels Premier Netanjahu zwang er, als dieser im September ins Weiße Haus kam, von dort aus zu einem Anruf in Katar. Netanjahu musste sich fotografieren lassen, während er telefonisch beim katarischen Premier um Entschuldigung für den Angriff bat.

Trump hat eine Schwäche für die starken Männer der Region

Der US-Präsident hat eine Schwäche für die starken Männer der Region, für den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, den er auf dem Weg in den Nahen Osten als „unglaublich eindrucksvollen Mann“ lobte. Und eben auch für Recep Tayyip Erdoğan, den türkischen Präsidenten, den er im September ebenfalls im Oval Office empfangen hatte. Erdoğan sprach das Thema Gaza damals nicht vor der Presse an, aber die Beziehungen der Türkei zur Hamas sind eng. Auch in Istanbul fanden deren Funktionäre ein Exil, manche bekamen türkische Pässe. Nun dürfte die Türkei die Hamas gedrängt haben, den Trump-Plan anzunehmen. Erdoğan legt Wert auf sein Verhältnis zu Donald Trump, nicht nur, weil die Türkei amerikanische F-35-Kampfjets kaufen will – eine Zusage, die Erdoğan in Washington nicht gleich bekam. Öffentlich sagte Trump nur, Erdoğan werde „erst noch etwas für uns tun“. Was genau, das ließ Trump offen.

Dass sie bei der Waffenruhe eine wichtige Rolle spielte, daraus macht die Türkei kein Geheimnis. Erdoğan schickte mit seinem Geheimdienstchef Ibrahim Kalın einen engen Vertrauten zu den Gesprächen nach Scharm el-Scheich. „Der Einfluss der Türkei“, sagte der türkische Präsident am Wochenende, „reicht weit über unsere Grenzen hinaus.“ Er sei bereit, als „Erster“ nach Gaza zu reisen. Ibrahim Kalın ergänzte, dass man „Tag und Nacht für unsere Brüder und Schwestern in Gaza“ gearbeitet habe.

Es ist allerdings nicht nur der katarische Premier, der vorsichtiger klingt als Donald Trump. Auch Erdoğan scheint zu ahnen, dass längst nicht alles geklärt ist. Er sagte es in dem antiisraelischen Ton, der in der Türkei von ihm erwartet wird: Israel sei „bekannt dafür, Zusagen zu brechen“. Der jüdische Staat, so Erdoğan, dürfe nun „nicht provozieren“. Sollte Israel seinen „Genozid“ fortsetzen, hätte dies „einen hohen Preis“.

Der türkische Präsident reiste am Montag nach Scharm el-Scheich zu Trumps Friedensfeier – wie die arabischen Staats- und Regierungschefs, die ebenso mit ihrem Druck auf die Hamas zu der Waffenruhe beitrugen. Ein Land dagegen, das der palästinensischen Organisation jahrelang militärisch beistand, fehlte bei der Zeremonie: Iran. Man werde, sagte der iranische Außenminister, nicht jene treffen, „die das iranische Volk angegriffen haben“. Eine Anspielung auf die israelischen und amerikanischen Luftangriffe auf Iran im Juni.

Die iranische Schwäche zeigte der Hamas endgültig, wie isoliert sie in der Region inzwischen ist. Außer Rhetorik konnte sie aus Teheran keine Hilfe mehr erwarten. Und die israelischen Geiseln hätten, wären sie in Gaza geblieben, den Krieg wohl nur noch verlängert. Die Hamas, sagte der katarische Premier bin Abdulrahman, sei bereit, darüber zu reden, „wie sie keine Gefahr mehr für Israel darstellt“. Das sind die nicht ganz unwichtigen Details, die nun verhandelt werden müssen, nachdem die Großen wieder abgereist sind aus Scharm el-Scheich.