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USATrump will Täter des Kapitol-Sturms entschädigen

Lesezeit: 4 Min.

Angestachelt von Donald Trump, stürmten dessen Anhänger am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses in Washington.
Angestachelt von Donald Trump, stürmten dessen Anhänger am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses in Washington. John Minchillo/AP Photo/John Minchillo

Der Präsident richtet einen Fonds ein, aus dem offenbar Teilnehmer des Angriffs auf das US-Parlament Geld erhalten sollen. Nicht nur Polizisten, die damals im Einsatz waren, sind entsetzt.

Von Peter Burghardt, Washington

Harry Dunn und Daniel Hodges mussten um ihr Leben fürchten, als Anhänger von Donald Trump am 6. Januar 2021 das US-Kapitol stürmten. Beiden waren an jenem Tag am Kongressgebäude als Polizisten im Einsatz, sie stellten sich dem Überfall entgegen. Ein Video von damals zeigt Hodges mit verzerrtem Gesicht und schreiend vor Schmerz – eingeklemmt in einem Türrahmen, belagert von einem entfesselten Mob. Es gab damals Tote und Verletzte.

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