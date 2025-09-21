Seit Monaten versucht US-Präsident Donald Trump die US-Notenbank, die Fed, gefügig zu machen. Er schimpft auf den Leiter der Fed, Jerome Powell. Und versucht mit konstruierten Vorwürfen, die Notenbankerin Lisa Cook loszuwerden. Trumps will deutlich niedrigere Zinsen erreichen, was einen Wirtschaftsboom auslösen soll. Allerdings würde das mit einem großen Risiko einhergehen. Es könnte zu einer hohen Inflation kommen, die nicht nur in den USA zu einem großen Problem werden würde, sagt SZ-Redakteur Claus Hulverscheidt. Er ist Finanzpolitik-Experte in der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin – und hat davor für die SZ aus und über den Finanzplatz New York berichtet. Es drohe eine ökonomische Kernschmelze, wenn Trump das bekommen würde, was er fordert.

Außerdem ordnet in dieser Folge der SZ-Nato-Korrespondent Hubert Wetzel den Vorfall vom Freitagabend ein, als drei russische Kampfjets im estnischen Luftraum geflogen sind. Eine weitere Provokation, um die Reaktion der Nato zu testen, sagt Wetzel. Und: Das Risiko, dass es zu einem Zusammenstoß kommt, wird immer höher.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Berit Kruse

Produktion: Aylin Sancak

