Ex-US-Präsident Donald Trump jüngst in New York City. Jetzt twitterte er: "Habe gerade die besten Umfragewerte jemals erhalten."

Von Christian Zaschke, New York

Donald Trump hat bisher noch jeden Skandal unbeschadet überstanden, zumindest soweit es die Popularität unter seinen Anhängern betrifft. Es scheint sogar, als gehe er aus jeder neuen Affäre gestärkt hervor, weil seine Basis die Reihen stets umso enger schließt und hinter jeder Anschuldigung, egal wie plausibel, eine Verschwörung der vermeintlich bösen Außenwelt wittert. Auch in der aktuellen Affäre könnte es so kommen. Zwar hat das FBI bei einer Durchsuchung von Trumps Golfklub Mar-a-Lago in Florida als geheim klassifizierte Unterlagen gefunden, wie am Freitag bekannt wurde, doch bereits am Samstag schaltete Trump wieder auf Angriff. Eine Taktik, die bisher immer aufging.