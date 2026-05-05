Wäre diese Geschichte ein Roman, fiele sie bei den Kritikern durch. „Unglaubwürdig“, würde das Verdikt lauten. Die Handlung: Im Land der unbegrenzten Meinungsäußerungsfreiheit wird ein ehemaliger FBI-Chef angeklagt, weil er am Strand mit Muscheln eine Zahl legte und auf Instagram ein Bild davon veröffentlichte. Laut der Anklageschrift hat er mit diesem Bild „wissentlich und vorsätzlich gedroht, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten“.
James ComeyWie der ehemalige FBI-Chef zu Trumps Lieblingsfeind wurde
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Der Ex-Chef der Bundespolizei ist von der US-Justiz angeklagt – wegen eines Muschelbildes. Damit habe er angeblich „wissentlich und vorsätzlich gedroht, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten“.
Von Charlotte Walser
Medien:Außenseiter, Mann des Volkes, Verschwörungserzähler
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