In Brüssel ist man daran gewöhnt, dass sich bei wichtigen EU-Vorhaben einzelne Regierungen querstellen und Entscheidungen blockieren. Das ist sogar so vorgesehen: Die Union kann nur Dinge beschließen, die entweder alle 27 Mitgliedsländer mittragen, zumindest aber eine ausreichend große Mehrheit von ihnen. Jede Regierung will dabei das Beste für sich herausholen, ist aber zugleich gezwungen, über Kompromisse zu verhandeln – so funktioniert Europa.
Vor dem EU-GipfeltreffenTrump sabotiert Europas Kreditplan für die Ukraine
Das Vorhaben der EU, der Regierung in Kiew eingefrorenes russisches Staatsvermögen zu geben, steht auf der Kippe: Nicht nur Belgien wehrt sich. Auch die USA schüren offenbar den Widerstand. Sie haben andere Ziele für die Verwendung der Milliarden.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Rüstungsfinanzierung:Russlands Geld für die Ukraine? Jetzt muss Europa entscheiden
Mit den vielen Milliarden der russischen Zentralbank, die in Belgien festliegen, ließe sich ein Kredit an die Ukraine finanzieren. Diese Woche wird zeigen, ob die EU den historischen Schritt wagt – oder daran scheitert.
