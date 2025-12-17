In Brüssel ist man daran gewöhnt, dass sich bei wichtigen EU-Vorhaben einzelne Regierungen querstellen und Entscheidungen blockieren. Das ist sogar so vorgesehen: Die Union kann nur Dinge beschließen, die entweder alle 27 Mitgliedsländer mittragen, zumindest aber eine ausreichend große Mehrheit von ihnen. Jede Regierung will dabei das Beste für sich herausholen, ist aber zugleich gezwungen, über Kompromisse zu verhandeln – so funktioniert Europa.