Erdoğan bei Trump Kleine Ärgernisse unter Freunden 25. September 2025, 21:39 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Das Treffen im Weißen Haus. (Foto: SAUL LOEB/AFP)

US-Präsident Trump fordert seinen türkischen Kollegen Erdoğan auf, kein Öl und Gas mehr aus Russland zu kaufen. Und dass dieser sich mit gefälschten Wahlen auskenne „wie niemand sonst“. Dabei verstehen sich die beiden eigentlich prächtig.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback