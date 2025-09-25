Zum Hauptinhalt springen

Erdoğan bei TrumpKleine Ärgernisse unter Freunden

Lesezeit: 5 Min.

Das Treffen im Weißen Haus.
Das Treffen im Weißen Haus. (Foto: SAUL LOEB/AFP)

US-Präsident Trump fordert seinen türkischen Kollegen Erdoğan auf, kein Öl und Gas mehr aus Russland zu kaufen. Und dass dieser sich mit gefälschten Wahlen auskenne „wie niemand sonst“. Dabei verstehen sich die beiden eigentlich prächtig.

Von Raphael Geiger, Istanbul

In einer Zeit, in der man US-Präsidenten noch beim Wort nehmen konnte, wäre dieser eine Satz so etwas gewesen wie eine Nachricht. Am Donnerstagmittag, kurz nach 11.30 Uhr Ortszeit, hatte Recep Tayyip Erdoğan gerade erst im Oval Office Platz genommen, neben Donald Trump, da bezeichnete er seinen Gast offensichtlich als Wahlfälscher.

