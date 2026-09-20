Als der US-Präsident seine Republikaner kürzlich in Dallas zum Parteitag ruft, findet am Stadtrand eine ganz andere Veranstaltung statt. „The Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room“, steht auf einer Glastür. „In diesem Raum“, heißt es dahinter auf einer Tafel mit Figuren von Trump und Epstein, „können Sie sich mit dem ganzen Ausmaß des Missbrauchs auseinandersetzen, der von Epsteins Netzwerk verübt wurde – von Tätern, die glaubten, dass sie ihr Reichtum und ihre Macht dazu berechtigten, Menschen ungestraft auszubeuten.“

Seit Monatsbeginn tourt das unabhängige Institute for Primary Facts mit dieser Wanderausstellung durch Städte in den USA, New York, Washington, Omaha, Kansas City, Iowa City. Die Organisatoren haben dafür jene 3,5 Millionen Epstein-Akten ausgedruckt, die das US-Justizministerium ins Netz gestellt hat. Sie wurden in 3437 Ordnern gebunden und werden zusammen mit weiteren Exponaten von Ort zu Ort gefahren, um an diesen monströsen Skandal zu erinnern und Aufklärung einzufordern.

Beste Kumpels waren die beiden New Yorker nachweislich – in den Epstein Files taucht Trump Tausende Male auf

In der zweiten Septemberwoche macht diese Bibliothek also in der texanischen Metropole Station, nicht ganz zufällig im Wahlkampf vor den Midterms und während Trumps Jubelarien wenige Meilen entfernt. Gleich am Eingang hängt ein vergrößertes Exemplar jener Skizze einer nackten Frau samt Glückwünschen, die Trump 2003 zu Epsteins 50. Geburtstag verfasst haben soll. „Happy birthday – und möge jeder Tag ein neues, wundervolles Geheimnis sein“, lautet ein Satz.

Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einem Foto von 2017. REUTERS

Trump streitet die Autorenschaft ab, aber seine Klage gegen das Wall Street Journal, das diese Laudatio zuerst publiziert hatte, war bisher erfolglos. Seine mutmaßliche Unterschrift imitiert in der Aktzeichnung das Schamhaar. „Trump & Epstein Through the Years“, liest man dann in dieser Halle auf Aufstellern mit Chronik, Fotos und Zitaten aus dem Leben der zwei Freunde.

Trump weist jeden Verdacht von sich, ihm wurde in diesem Zusammenhang bislang keine Straftat nachgewiesen. Beste Kumpels waren die beiden New Yorker jedenfalls nachweislich, und in den Epstein Files taucht Trump Tausende Male auf. Dass außer ihm auch Bill Clinton, gegen den ebenfalls keine Anklage vorliegt, und viele andere Prominente häufig vorkommen, macht das nicht besser.

„Die ganze Welt schaut uns zu, und es geschieht nichts“, sagt Epstein-Opfer Lara Blume McGee

Über viele Jahre hinweg hatte der Finanzunternehmer Epstein mit seiner Vertrauten Ghislaine Maxwell und anderen Hunderte Kinder und junge Frauen vergewaltigt oder weiteren wohlhabenden Vergewaltigern zugeführt. Kurz nach seiner Festnahme starb der Angeklagte 2019 in einer New Yorker Zelle. Er soll sich erhängt haben. Aber seit Trumps Rückkehr an die Macht wurde die Affäre wieder sehr lebendig, auch wenn das Interesse zuletzt nachließ.

Auch mehrere Opfer sind an diesem Vormittag gekommen. Da ist Lara Blume McGee, die Model werden wollte, als sie in die Fänge von Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell geriet. „Die ganze Welt schaut uns zu, und es geschieht nichts“, sagt sie. „Es gibt keine Rechenschaftspflicht, keine Transparenz. Was sagt das über unser Justizsystem?“ Da ist Dani Bensky, sie sagt: „Ich war 17 Jahre alt.“

Da sind Marijke Chatouni, Sharlene Rochard und Liz Stein, drei weitere Überlebende. „Wir sind in unserem Kampf an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht mehr nur über die Verbrechen sprechen, die die Täter an uns begangen haben, sondern auch die Vertuschung durch unser Justizministerium und die Regierung ins Visier nehmen“, sagt Liz Stein. „Opfer von Straftaten im ganzen Land beobachten uns dabei.“

Die texanische Abgeordnete und demokratische Gouverneurskandidatin Gina Hinojosa (Mitte) hört zu, während die Epstein-Überlebende Dani Bensky (links) im „Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room“ in Dallas bei einer Podiumsdiskussion mit der Epstein-Überlebenden Liz Stein (rechts) spricht. Gabriela Passos/AP

Da sind außerdem Geschwister einer Toten, Amanda und Sky Roberts. Ihre Schwester Virginia Giuffre war eine der Hauptzeuginnen gegen Epstein, Maxwell und deren Menschenhändlerring. Der vormalige Prinz Andrew in Großbritannien verlor im Zuge ihrer Vorwürfe seinen Adelstitel. Sie schrieb ein Buch über ihre Qualen. Im April dieses Jahres nahm sich Virginia Giuffre das Leben.

Mutige Zeugen wie sie sowie einige standhafte Politiker haben dafür gesorgt, dass das US-Justizministerium Epstein-Material ins Netz stellen musste. Trump wollte das erst verhindern. Ein Wust von Schriftstücken, Fotos und Videos steht seit Anfang 2025 auf der Homepage des Department of Justice, darunter „Beschreibungen sexueller Übergriffe“, wie dort gewarnt wird. Opfer werden dabei nicht selten mit Namen genannt oder sogar gezeigt.

Ein wesentlicher Teil der Namen von Tatverdächtigen und Informationen dagegen wurde von Justizministerium und FBI geschwärzt, das kann beim Durchblättern in den Regalen des „Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room“ hier jeder sehen.

Gäste haben auf Zetteln Kommentare geschrieben wie „Glaubt den Überlebenden und Fuck Trump“ und „Zieht sie alle zur Rechenschaft“

Ein Zimmer weiter können Besucher mit schwarzen Wählscheibentelefonen beim Justizministerium anrufen und verlangen, dass auch die Millionen unveröffentlichter Epstein Files endlich ans Licht kommen.

Auf Zetteln an Pinnwänden haben Gäste Kommentare wie „Glaubt den Überlebenden und Fuck Trump“ geschrieben, „Zieht sie alle zur Rechenschaft“ oder „Was verheimlicht Trump?“ Es ist auch Malerei von Maria Farmer ausgestellt, sie hatte 1996 die erste Strafanzeige gegen Epstein eingereicht. In einer Ecke sind Kerzen aufgestellt, auf Schleiern davor werden Fotos von Opfern projiziert. „Hört auf, die Täter zu schützen“, fordert eine der Frauen mit einem Spruchband auf einem Bild.

„Die Behörden glauben den Überlebenden traditionell nicht“, sagt leise eine Zuschauerin mit Tränen in den Augen. „Deshalb melden sie sich nicht. Man gibt ihnen die Schuld, man stellt sie bloß, man glaubt ihnen nicht, oder es wird nichts unternommen.“

Und dann drehen in diesen Räumen leibhaftige Epstein-Opfer und Angehörige die Runde durch ihre eigenen Tragödien. Sie schauen sich erst privat alles an, nachher reden sie auf einem Podium und an einem runden Tisch. Ein paar Demokraten kommen in den Tagen in Dallas dazu, darunter Gina Hinojosa und James Talarico, Kandidaten für den Gouverneursposten in Texas und den US-Senat. Es gehe nicht um Politik, hört man immer wieder. Aber natürlich haben beide Parteien die Strafverfolgung lange gebremst, führende Republikaner tun das unter Trump bis heute.

Sky Roberts, der Bruder der verstorbenen Virginia Giuffre, schildert ein verstörendes Treffen mit Todd Blanche, Trumps Justizminister und vormaligem Anwalt. Was es denn brauche, um Ermittlungen einzuleiten, habe er den gefragt. Er brauche eine Aussage, Beweise und Zusammenarbeit, habe Blanche geantwortet. Roberts erinnerte ihn an das Foto seiner damals 17-jährigen Schwester, auf dem der mit Epstein befreundete Prinz Andrew die Minderjährige 2001 an sich zieht. Daneben steht Ghislaine Maxwell, Epsteins Mittäterin.

Kongressmitglieder wollen nun dafür sorgen, dass die übrigen Epstein-Akten freigegeben und Schwärzungen beseitigt werden

Er verwies auf Papiere, in denen Maxwell bestätigt, dass dieses Foto echt sei und Virginia den Prinzen in ihrer Wohnung getroffen habe. Ob das kein Hinweis sei, habe Roberts von dem Minister wissen wollen. Er könne den Fall nicht annehmen, „weil Virginia nicht hier ist“, habe Blanche geantwortet. Klar, Virginia Giuffre ist tot. Und der Prinz, so Blanche, werde nicht mit ihm kooperieren.

Eine juristische Untersuchung könne doch nicht davon abhängig gemacht werden, ob jemand „kooperiert“, habe Roberts erwidert. Doch Blanche blieb bei seinem Nein. „Sie vertuschen das aktiv“, sagt jetzt Sky Roberts, dessen Schwester dieser Horror in den Tod getrieben hat. Er meint die Mitwisser, das FBI und Trumps Justizministerium.

Kongressmitglieder wollen nun mit einem neuen Vorstoß dafür sorgen, dass die übrigen Epstein-Akten freigegeben und Schwärzungen an vielen Stellen beseitigt werden. In den USA wurde vorläufig einzig Epsteins Gehilfin Maxwell verurteilt – und mittlerweile aus einem gewöhnlichen Gefängnis in eine offenbar recht angenehme Haftanstalt verlegt.

Andere Länder scheinen weniger nachsichtig zu sein, siehe den Ausschluss von Andrew Mountbatten-Windsor aus dem britischen Königshaus oder Frankreich, wo ermittelt wird. Allerdings: Auch zwei französische Model-Scouts, die mit Epstein verbunden waren, begingen Suizid.

Man sieht und hört und spürt in diesem Trump-Epstein-Lesesaal, wie sehr die Opfer die Erinnerungen und die Straflosigkeit schmerzt. Gleichzeitig tun ihnen der Gemeinsinn der Betroffenen und die Aufmerksamkeit gut. Jahrelang waren sie allein. Dani Bensky aus New Jersey hatte bei ihrer ersten Aussage 2008 gegen Epstein „das Gefühl, vom FBI verhört zu werden, anstatt versichert zu bekommen, dass ich in Sicherheit bin“, wie sie erzählt. „Und ich weiß, dass viele, viele Opfer das durchmachen.“

Reden kann gefährlich sein. Von Drohungen ist immer wieder die Rede, auch soll verschiedentlich eine Menge Schweigegeld geflossen sein. Es gebe bei Epstein und seinen Leuten schätzungsweise mehr als 1000 Opfer, „aber vielleicht 18 bis 20 von uns setzen sich öffentlich für diese Sache ein, was wirklich wichtig ist“, sagt Lara Blume McGee aus Arkansas. „Wir sprechen nicht nur als Epstein-Überlebende. Wir sprechen für Überlebende überall.“

Sie landete mit Anfang zwanzig bei Epstein, der den Besitzer der Dessousfirma Victoria’s Secret kannte. „Ich hätte es besser wissen müssen“, sagt Lara Blume McGee. „Ich hätte mich nicht in diese Situation bringen sollen.“ Als sie später aussagte, sei sie auch vor lauter Scham lange „Jane Doe“ gewesen, das ist ein klassisches Pseudonym. Doch als sich andere Opfer zusammenschlossen und ihre Stimme erhoben hätten, da habe sie nicht mehr schweigen wollen. „Und ich habe diese Scham abgelegt.“

So berichtet Lara Blume McGee dem Publikum, wie Epstein sie wie Ware an einen Milliardär aus Frankreich weitergereicht habe. Inzwischen ist sie verheiratete Mutter von vier Kindern und versucht, das Trauma von einst zu vergessen. „Aber manchmal müssen wir uns dem stellen, was wir durchgemacht haben, statt wegzulaufen. Und wir können damit auch anderen Menschen helfen und sie inspirieren.“

Sie stellt den Zuhörern im „Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room“ eine Frage. „Ich weiß, dass es eine sehr sensible Frage ist“, sagt die Epstein-Überlebende Blume McGee. Wie viele Menschen hier hätten selbst schon einmal Missbrauch erlebt? Da gehen in den Stuhlreihen vor ihr etliche Hände nach oben.