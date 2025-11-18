Normalerweise perlen Skandale an Donald Trump weitestgehend ab. Aber den Skandal um seine Verbindungen zu dem verurteilten Menschenhändler und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird Trump einfach nicht los. Seit Monaten diskutieren die USA darüber, wie eng die Freundschaft zwischen dem in Haft gestorbenen Epstein und Trump war – und was Trump von dem Menschenhandel wusste.

Sogar republikanische Abgeordnete, die sonst fest auf Trump-Linie waren, setzen sich inzwischen dafür ein, die kompletten Epstein-Akten zu veröffentlichen.

In dieser Folge ordnet Charlotte Walser, die für die SZ aus Washington über den Fall berichtet, ein, wie gefährlich der Epstein-Skandal für Trump werden könnte – und bereits jetzt ist. Trump müsse zwar nicht um sein Präsidentenamt bangen. Aber er enttäusche gerade Teile der Maga-Bewegung.

Weitere Nachrichten: Arbeitsministerin Bas warnt vor Bruch der Koalition; UN-Sicherheitsrat stimmt für Trumps Gaza-Friedensplan.

Zum Weiterhören und -lesen:

Die „Auf den Punkt“-Folge vom Montag zum Rentenpaket hören Sie hier.

Den Text „Hitlers Blut und Hoden erklären nicht seine Verbrechen“ lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über CNN.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.