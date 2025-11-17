Wochenlang hat sich Donald Trump dagegen gewehrt, dass eine Abstimmung stattfindet. Tagelang versuchte er zu verhindern, dass eine Mehrheit für die Freigabe aller Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein stimmt. Er lud republikanische Abgeordnete ins Weiße Haus ein, um sie zu überzeugen. Er beschimpfte jene, die für die Freigabe stimmen wollen. Marjorie Taylor Greene, die Abgeordnete aus Georgia, nannte er eine „Verräterin“.