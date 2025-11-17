Zum Hauptinhalt springen

Kehrtwende bei den Epstein-AktenTrump sagt plötzlich, die Veröffentlichung sei ihm egal

Lesezeit: 2 Min.

Protestkunst-Statuen vor dem Kapitol in Washington, D. C., zeigen Donald Trump und Jeffrey Epstein miteinander tanzend.
Protestkunst-Statuen vor dem Kapitol in Washington, D. C., zeigen Donald Trump und Jeffrey Epstein miteinander tanzend. (Foto: J. Scott Applewhite/AP)

Der US-Präsident rät dem Repräsentantenhaus, die Freigabe der Epstein-Akten zu verlangen. Und das, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass eine Mehrheit für die Freigabe stimmen würde.

Charlotte Walser, Washington

Wochenlang hat sich Donald Trump dagegen gewehrt, dass eine Abstimmung stattfindet. Tagelang versuchte er zu verhindern, dass eine Mehrheit für die Freigabe aller Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein stimmt. Er lud republikanische Abgeordnete ins Weiße Haus ein, um sie zu überzeugen. Er beschimpfte jene, die für die Freigabe stimmen wollen. Marjorie Taylor Greene, die Abgeordnete aus Georgia, nannte er eine „Verräterin“.

Trump und die Epstein-Affäre
:„Natürlich wusste er von den Mädchen“

Die Demokraten veröffentlichen E-Mails, die der Missbrauchstäter Jeffrey Epstein geschrieben hat. Diese nähren den Eindruck, dass US-Präsident Trump besser über dessen Machenschaften informiert gewesen sein könnte, als er zugibt.

SZ PlusVon Peter Burghardt

