Der US-Präsident rät dem Repräsentantenhaus, die Freigabe der Epstein-Akten zu verlangen. Und das, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass eine Mehrheit für die Freigabe stimmen würde.

Wochenlang hat sich Donald Trump dagegen gewehrt, dass eine Abstimmung stattfindet. Tagelang versuchte er zu verhindern, dass eine Mehrheit für die Freigabe aller Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein stimmt. Er lud republikanische Abgeordnete ins Weiße Haus ein, um sie zu überzeugen. Er beschimpfte jene, die für die Freigabe stimmen wollen. Marjorie Taylor Greene, die Abgeordnete aus Giorgia, nannte er eine „Verräterin“.